TVアニメ『オッドタクシー』が放送開始から5周年を迎えたことを記念して、脚本を務めた此元和津也と木下麦監督からコメントが寄せられた。 参考：『オッドタクシー』ファンが気になる『ホウセンカ』の謎“大逆転”の愛の物語とは 2021年4月より放送されたオリジナルアニメ『オッドタクシー』は、無口で偏屈なタクシー運転手・小戸川の日常会話や乗客とのやり取りを軸に、女子高生失踪事件を中心と