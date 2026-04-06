６日の債券市場で、先物中心限月６月限は反落。前週末の米長期金利の上昇が重荷となったほか、時間外取引での原油先物相場の上昇で国内物価の上振れリスクが意識された。 ３日に発表された３月の米雇用統計が強い内容となったことを受け、同日の米長期債相場が反落（金利は上昇）したことが円債に影響。また、トランプ米大統領が５日に「イランが７日夜までにホルムズ海峡の開放に同意しなければ大規模攻撃を始める」と発言