「この国じゃ逆立ちしたって幸せになれない。もうこんな国出ていってやる！」 参考：『風、薫る』第7話、亀吉（三浦貴大）へ嫁いだりん（見上愛）が懸命に奥田家に尽くす NHK連続テレビ小説『風、薫る』が2週目に突入。初日の放送となる第6話では、異国に逃げ出したくなるほどの過酷な大家直美（上坂樹里）の生活が描かれた。 直美は、住人全員が“大家”という姓をもつ路地裏の長屋に住んでいる。明治維新後、全国民に苗字