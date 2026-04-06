６日前引けの日経平均株価は前営業日比８７８円１５銭高の５万４００１円６４銭と大幅続伸。前場のプライム市場の売買高概算は７億９５２６万株、売買代金概算は２兆５８５４億円。値上がり銘柄数は１２７８、対して値下がり銘柄数は２５５、変わらずは４３銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は前週末の欧米株市場がグッドフライデー（聖金曜日）に伴う休場で手掛かり材料難のなかも、ショートカバー