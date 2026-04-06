“韓国のイチロー”が日本人投手に手も足も出なかった。1試合で3三振を喫し、打率は0.152まで下落した。【写真】“韓国のイチロー”、大谷翔平を尊敬「偉大な選手」サンフランシスコ・ジャイアンツのイ・ジョンフは4月6日（日本時間）、本拠地オラクル・パークで行われたニューヨーク・メッツ戦に「6番・右翼手」で先発出場したが、4打数無安打、3三振に終わった。試合も2-5でジャイアンツが敗れた。これでシーズン打率は0.152（33