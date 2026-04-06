イラスト：飯田ともき 先日、高校を卒業したばかりの親戚の男子が、スマートフォンの機種変更をするにあたり「レンズが1個だけのやつは嫌だ」と言っていました。ある層にとっては、多眼であることが重要で、それがステータスになるようです。 私はというと、写真や動画を問わず、最近は手軽に撮影したいシーンでスマホも活躍の場が増えているなと感じていたりします。であれば、なるべくカメラ機能の充実