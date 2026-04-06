韓国のNAVERと日本のソフトバンクの合弁会社であるLINEヤフーが、少なくとも3000億ウォン（日本円＝約316億円）の資金を投じてカカオゲームズの筆頭株主となる。LINEヤフーのゲーム関連子会社の業績が低迷するなか、今回のゲーム会社買収をめぐって様々な憶測が飛び交っている。【画像】『ONE PIECE』のパクリも？韓国アニメ業界の“黒歴史”作品3選カカオゲームズは先月、LINEヤフーが出資した投資目的のPEファンド「エル・トリプ