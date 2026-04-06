フェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシ監督が、日本代表FW上田綺世への判定を巡って不満を露わにした。エールディヴィジ第29節が5日に行われ、フェイエノールトはアウェイでフォレンダムと対戦。上田とDF渡辺剛がともにフル出場した一戦は0−0で終了した結果、リーグ戦5試合を残して首位PSVのエールディヴィジ3連覇が決定した。そんな試合後の記者会見でファン・ペルシ監督は、再び激しいタックルを上田が受けたも