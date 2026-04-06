サンフレッチェ広島は5日、明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第9節でアビスパ福岡をホームのエディオンピースウイング広島に迎えて対戦し、0−1で敗れて4連敗を喫した。前節ケガから復帰したMFトルガイ・アルスランは58分からピッチに立ち、今季最長のプレータイムを得たが、勝利に貢献できず。「試合後にサポーターがああいう感じ（ブーイング）になったように、結果としては自分たちも満足できるものじゃないし、