「BCNランキング」2026年3月23日〜29日の日次集計データによると、無線LANルーターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 2882+688Mbps AirStation ブラックWSR3600BE4P-BK（バッファロー）2位Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 1201+300Mbps AirStation(ネット脅威ブロッカー対応) ブラックWSR-1500AX2L（バッファロー）3位Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルー