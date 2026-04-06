長谷部茂利監督体制2年目の2026年、川崎フロンターレは明治安田J1百年構想リーグ優勝、AFCチャンピオンズリーグエリート出場権獲得を目指している。クラブ創設30周年という節目で、大きな飛躍が期待されていた。しかしながら、開幕2連勝の後は勝ったり負けたりの落ち着かない状況が続いている。特に気がかりなのは、3月の1勝3敗という成績だ。第8節の横浜F・マリノス戦は0−5と大敗し、直近28日のFC町田ゼルビア戦はPK負け。まず