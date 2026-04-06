現地時間４月５日に開催されたスコットランドリーグ第32節で、日本人コンビが所属する３位のセルティックが、８位のダンディーFCと敵地で対戦。前田大然は先発、旗手怜央はベンチスタートとなった。リーグ５連覇を目指すセルティックは、９分にベンジャミン・ニグレンの得点で先制後、57分にコルビー・ドノバンのハンドでPKを献上して被弾。それでも、82分にケレチ・イヘアナチョが勝ち越し弾を奪い、２−１で勝利した。同日