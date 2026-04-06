木村拓哉が自身のInstagramを更新。愛犬とソフトクリームを楽しむプライベートショットを公開し、反響を集めている。 【写真】木村拓哉の最新ショット／“今年初のTシャツ日”も報告／昨年の今頃に披露した木村拓哉の私服コーデ ■木村拓哉、愛犬とのほっこりショット公開 木村は、「今日は本当に暖かかったですね！ Tシャツで十分な感じでした。途中で食べたソフトクリームも最高でした！」とつづり、