佐久間大介が自身のXを更新。台湾滞在中にサウナで測ったという体重を公開し、ファンから驚きの声が寄せられている。 【写真】佐久間大介の体重／『Tarzan』『anan』でバキバキ腹筋を披露した佐久間大介 ■佐久間大介、台湾滞在中に測った体重を公開 佐久間は「#マテムり で話してたやつで、この間台湾行った時サウナで測ったやつ」とつづり、体重計の写真を投稿。表示された数値は55.2キロで、スリムな体型があらためて注目を