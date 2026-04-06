6日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比480円高の5万3760円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万4001.64円に対しては241.64円安。出来高は1万3514枚となっている。 TOPIX先物期近は3669ポイントと前日比16.5ポイント高、現物終値比9.56ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53760+