6日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝159円55銭前後と、前週末午後5時時点に比べ3銭のドル安・円高と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝183円82銭前後と37銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース