日経225先物は11時30分時点、前日比910円高の5万4110円（+1.71）％）前後で推移。寄り付きは5万3050円と、ナイトセッションの終値（5万3270円）を下回る形で売りが先行した。だが、直後につけた5万3020円を安値に切り返し、現物の寄り付き時にはプラス圏を回復。さらに抵抗線として意識されていた75日移動平均線（5万3470円）、25日線（5万3680円）を上抜けたことでショートカバーが強まり、終盤にかけて5万4150円ま