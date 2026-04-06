5月に解禁されるアユ釣りのシーズンに向けて、三次市の江の川で稚アユの放流が始まりました。トラックで運ばれてきたのは体長8センチ、重さ5.5グラムの稚アユです。三次市の育成場で育てられました。初日は江の川の6か所におよそ8万3000匹を放流。江の川漁協では、5月中旬までにおよそ200万匹を放流する予定です。■江の川漁協熊高昌三 組合長「水温も高いし水量も今年は多いので、期待出来る状況になるかなと。たくさ