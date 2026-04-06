これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越に融雪・ナダレ注意報、上・中・下越と佐渡に濃霧注意報が発表されています。融雪による土砂災害やナダレに注意ください。 ◆6日(月)これからの天気 日差しが届くでしょう。 昼過ぎまでは濃いキリで見通しの悪くなるところがありそうです。車の運転などに注意ください。 夜にかけて多少雲の広がることもありますが、雨は降らないでしょう。 降水確率は、