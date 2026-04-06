「春の全国交通安全運動」が4月6日から始まり、自転車の交通ルールを守ることなどを重点的に呼びかけます。■園児「交通ルールを守って安全運転をお願いします。」広島市で開かれた開始式には、横田知事や県警の森本本部長などが参加しました。4月から自転車の交通違反に対して反則金を科す「青切符」制度が始まりました。今回の安全運動では、自転車の正しい交通ルールやヘルメットの着用などを重点的に