2026年4月5日、香港メディア・香港01は、中国兵器建設工業が独自開発した最新世代の電磁銃がテストを完了し、「軽兵器の革命」をけん引する装備として性能が公開されたと報じた。記事は、中国中央テレビ（CCTV）の報道として、この電磁銃が従来の火薬式とは根本的に異なる発射方式を採用していると紹介。バッテリーの電力を動力源とし、多段式の電磁コイルが生む強力な磁力で弾丸を高速射出する仕組みにより、発射時の騒音、火光、