中国物流購買連合会は4月5日、3月の中国での大口商品価格指数は129．9ポイントで、前月比で4％、前年同月比で14．5％上昇したと発表しました。伸び幅はいずれも前年同期を上回りました。中国物流購買連合会が重点的に観測している大口商品50種のうち、3月に価格が前月比で上昇した大口商品は38種でした。上昇幅が特に大きかったのはディーゼルオイルの前月比30．5%上昇、メタノールの同30．4%上昇、グリコールの同29．3%上昇でした