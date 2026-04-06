【明治安田J1百年構想リーグ】水戸ホーリーホック 1−1（PK：4ー2） 鹿島アントラーズ（4月4日／ケーズデンキスタジアム水戸）【映像】鈴木優磨、咄嗟のリアクション鹿島アントラーズのFW鈴木優磨が、絶妙なクロスから決定機を演出。しかし連続した決定機を味方が決めきれず、その際に見せた驚きの表情がネット上で話題となっている。7連勝中と勢いに乗る鹿島は、4月4日に行われた明治安田J1百年構想リーグ第9節で水戸ホ