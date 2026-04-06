脳出血で3度の手術を受け、療養中の俳優・清原翔（33）の大笑いする最新ショットに反響が寄せられている。【映像】清原翔の大笑いの最新ショットや佐藤栞里らとの仲良しショット2013年からファッション誌『MEN'S NON-NO』の専属モデルを務め、その後はNHK連続テレビ小説『なつぞら』やTBS系ドラマ『恋はつづくよどこまでも』などに出演し、俳優としても活動の幅を広げてきた清原。しかし、2020年6月に感染性心内膜炎による脳出