声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口裕香が、発売中の『ヤングガンガン』表紙＆巻頭グラビアに登場した。布面積が少なめな水着グラビアなどを披露しており、ネット上で話題になっている。【写真】デカすぎる豊満ボディ！布面積少なめな水着姿の井口裕香特大ボリューム12ページで登場し、表紙のキャッチコピーは「超人気声優はグラビアでも僕達を魅了する…」で、ストイックに鍛えられた豊満ボディを強調。胸やお尻