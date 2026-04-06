◇MLBホワイトソックス3-0ブルージェイズ(日本時間6日、レート・フィールド)ホワイトソックスがブルージェイズに3-0で勝利。昨季のア・リーグ王者に本拠地で3連勝を飾りました。ホワイトソックスは3番ファーストで村上宗隆選手が先発出場。初回は1アウト2塁で左腕エリク・ラウアー投手のストレートを引っ張り、ファーストゴロ。それでもランナーが3塁へと進み、4番のミゲル・バルガス選手が先制タイムリー三塁打を放ちました。3