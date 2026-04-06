2月13日に第1子誕生を報告した元カリスマホストでタレントの城咲仁（48）が5日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの加島ちかえ（37）と入籍5周年を迎えたことを報告した。【写真】「うらやましい」「幸せいっぱいですね」満開の桜の下で“入籍5周年”を報告した城咲仁＆加島ちかえ城咲は「入籍5周年!を迎えました ちかちゃん いつもありがとう これからもよろしくね みんなで散歩andランチの写真 気候が最高でした」