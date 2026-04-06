中東情勢が緊迫化するなか、高市総理はきょう、事態の沈静化に向けてアメリカ、イランと個別に首脳会談を調整していると明らかにしました。国会記者会館から中継です。高市総理はアメリカによるイランへのさらなる武力行使を前に、首脳会談など“日本としてできる限りの努力を積み重ねる”と強調しました。立憲民主党小西洋之 参院議員「西側でイランと信頼関係を持って交渉できるのは日本だけだと言われております。この紛