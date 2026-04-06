東日本大震災から15年の節目に、天皇ご一家が福島県に向けて出発されました。愛子さまの福島県訪問は初めてです。【映像】天皇ご一家 福島県に向けて出発午前10時ごろ、天皇皇后両陛下と愛子さまは、JR東京駅のホームで「お召列車」の臨時の専用新幹線に乗る前、関係者の見送りを受けられました。風邪の症状からほぼ回復した皇后さまは過敏性の咳が少し残っているということで、マスクをつけられていました。午後に双葉町