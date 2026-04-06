千葉ロッテマリーンズは6月10日の中日戦（ZOZOマリンスタジアム）で「TEAM26デー」を開催し、OBの岡田幸文氏、大嶺佑太氏、加藤翔平氏がゲストとして来場すると発表した。当日は、球場外周ステージでトークショーや写真撮影会を実施するほか、試合前セレモニーとしてグラウンドにも登場する予定。「TEAM26デー」は、2006年に発足した球団公式ファンクラブ「TEAM26」の20周年を記念し、2026年度TEAM26有料会員をはじめ、千葉ロ