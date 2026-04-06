モデルゆきぽよ（２９）が５日に大阪市で行われた「関西コレクション２０２６Ｓ／Ｓ」に出演した。ランウェイに白のチューブワンピ＆サンダル姿で登場。かつてのギャル感が消え、落ち着いた雰囲気の美女に変貌したと話題のビジュで魅了した。一時、トラブルに巻き込まれテレビ出演などがなくなった時期もあり、２月に出演したＡＢＥＭＡ番組で「給料もなくなる。０のときもあった」とリアルな告白をしたことも話題となった