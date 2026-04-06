米女子ゴルフツアーと欧州ツアー共催の新規大会「アラムコ選手権」最終日（５日＝日本時間６日、ネバダ州ラスベガスのシャドークリークＧＣ＝パー７２）、首位と４打差の３位から出た山下美夢有（２４＝花王）は、３バーディ、５ボギーの７４ととスコアを落とし、通算１アンダーの４位だった。初日から首位を守ったローレン・コフリン（米国）が通算７アンダーで優勝した。苦しみながらも最終１８番でバーディーを奪い、一矢報