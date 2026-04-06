無印良品を展開する株式会社良品計画が、「『夏を快適に過ごす日用品』体験型メディア説明会」を開催しました。暑い季節の外出やおうち時間にぴったりのアイテムが多数展示された会場から、気になる商品をピックアップ！ 無印良品のスタッフのみなさんに聞いたおすすめポイントを交えてご紹介します。 無印良品の夏商品の“３つの強み”とは？ 生活雑貨部の管掌役員・嶋崎朝子さんによると、無印良品の夏の商材は次の3つ