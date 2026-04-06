ドジャースの大谷翔平投手（３１）は５日（日本時間６日）、敵地でのナショナルズ戦に「１番・ＤＨ」で出場し、３回に中越えへ２試合ぶりの本塁打となる２号ソロを放った。４打数２安打２打点の活躍でチームは８―６の逆転勝ちで３連勝を飾った。昨季まで巨人でプレーした左腕・グリフィンのカットボールを中堅へ運び、自己最長の連続出塁を４０試合に伸ばした。ＭＬＢ公式サイトのサラ・ラングス記者は自身のＸに「大谷翔平は