第一三共ヘルスケアダイレクトは、エイジングケアブランド「ブライトエイジ」からシミ対策に特化した新ライン「ブライトエイジホワイトX」を立ち上げる。その第一弾として、薬用シミ対策美容液「ブライトエイジホワイトX ターゲット スポッツセラム」を5月19日に発売するという。ブライトエイジホワイトX ターゲット スポッツセラム○年齢肌のシミ連鎖にフォーカスした新ライン「ブライトエイジホワイトX」ブライトエイジホワイトX