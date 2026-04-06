開幕から絶好調のスタントン【MLB】マーリンズ 7ー6 ヤンキース（日本時間6日・ニューヨーク）ヤンキースのジャンカルロ・スタントン外野手が、その怪力でフェンスの形を変えた。5日（日本時間6日）のマーリンズ戦で速度116.3マイル（約187.2キロ）の打球を放つと、直撃したフェンスがへこんだ。「ヤバい」「もしファンの顔面に当たっていたら……」と話題となっている。7回2死一塁の場面で、クリス・パダック投手から放った打