愛知県津島市で5日夕方、女性と待ち合わせをしていた男性が男女のグループから暴行を受け、財布などを奪われました。警察によりますと、5日午後6時半ごろ、津島市南新開町2丁目の児童科学館の敷地で「暴力を受けて財布などを取られた男性がいる」と110番通報がありました。会社員の男性(24)が知人の女性と待ち合わせをしていたところ、その女性を含む男女4人ほどの集団が現れ男性を殴るなどし、現金およそ6000円が入っ