髪をメンテナンスするタイミングを迎えたら、意識したいのが「今っぽさ」。定番人気のボブを選んでいれば安心と思いきや、その時々によって、トレンドに応じた微妙な変化があるものです。次回のオーダーで迷わないように、この記事で人気の傾向や押さえるべきポイントをチェック！ 肩に力の入っていない、こなれて見えるアレンジを中心にお届けします。 くびれでトレンド感を演出 ボブが注目される今季、なか