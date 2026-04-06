上階に引っ越してきた家族の足音が毎晩響き、我慢の限界！ 悩み続けた末、意を決して直接伝えに行くことに。トラブルも覚悟したその訪問で、思いもよらない展開が待っていました。今回は筆者の知人から聞いたご近所トラブルにまつわる意外なエピソードをご紹介します。 騒音トラブル これは、去年の4月に起きたマンションならではの出来事です。 私と夫が住む部屋の上の階に子育て世帯のご夫婦が引っ越してきたのですが