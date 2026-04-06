プロ野球巨人は2026年4月5日、ソフトバンクとファーム交流戦（Gタウン）を行い、先発・戸郷翔征投手（26）が、5回10安打7失点（自責7）で降板し、敗戦投手となった。「必ず、戸郷翔征の力が必要になる時がくる！」 戸郷は初回、無失点に切り抜けるも、2回に3安打を許して2点を失った。3回には、かつての同僚・秋広優人内野手（23）にソロ本塁打を打たれた。 打線の援護がないまま3点ビハインドで迎えた5回は、山本恵大外野手（26）