岡山トヨペットが作成した交通事故の啓発動画 6日に始まった春の全国交通安全運動に合わせて、岡山市の自動車ディーラーが自転車の「ながらスマホ」をテーマにした動画を公開しました。 遅刻しそうな高校生が走るラブコメディのようなシーンで始まるこの動画。テーマは自転車の「ながらスマホ」です。 岡山市の自動車ディーラー「岡山トヨペット」は春の全国交通安全運