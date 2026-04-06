新園舎のオープニングセレモニー田井こども園高松市牟礼町牟礼 2025年4月に高松市に開園した幼保連携型認定こども園の新しい園舎が完成しました。 高松市の田井こども園で6日、オープニングセレモニーが開かれ、園児や保護者ら約150人が参加しました。 田井こども園は、園児数の減少などから高松市の田井保育所と大町幼稚園を統合して2025年4月に開園しました。 幼稚園と保育所の