今日6日の午前11時30分現在、東京都心の最高気温は23.7℃を観測するなど、今シーズンに入って最も気温の高くなっている所があります。午後はさらに気温が上がり、5月並みの陽気になる所が多くなるでしょう。名古屋は25℃、東京都心は24℃予想で、いずれも今年初めての夏日となる可能性があります。まだ4月ですが、こまめな水分補給を心がけるなど、暑さ対策をなさってください。午前中から汗ばむ陽気東京都心は今シーズンで最も