富山の亀田歩夢が2ゴールを挙げる活躍を見せた流通経済大学付属柏高の一員として出場した第103回全国高等学校サッカー選手権大会を沸かせたアタッカーが、Jリーグの舞台で覚醒している。昨シーズン、カターレ富山のJ2残留の立役者となったFW亀田歩夢は、J2・J3百年構想リーグWEST-Aグループで出場9試合で4得点を挙げる活躍を見せている。4月5日に行われた第9節の奈良クラブ戦でも亀田は2ゴールを挙げる活躍を見せて、5-2の勝利