この先2週間は、前半の4月7日(火)〜13日(月)は低気圧や前線の影響で全国的に雨や風の強まる日がありますが、11日(土)〜13日(月)は晴れて気温が上がり、関東〜九州は暑くなるでしょう。後半の14日(火)〜19日(日)も晴れて暖かい日が多くなりそうです。明日7日〜10日は雨風が強まる11日〜13日は暑さに注意4月7日(火)〜10日(金)は低気圧や前線の通過で全国的に雨や曇りが多いでしょう。特に7日(火)は沖縄や九州南部、伊豆諸島で警報