ザンクトパウリ藤田譲瑠チマが自陣深い位置でのボール奪取から緩急ドリブルドイツ1部FCザンクトパウリは4月5日に行われたブンデスリーガ第28節のウニオン・ベルリン戦に1-1で引き分けた。この試合に日本代表MF藤田譲瑠チマは先発出場し、後半28分までプレーした。藤田は3-4-2-1の2列目の一角で先発出場を果たす。アウェーゲームに乗り込んだザンクトパウリは、前半にMFマティアス・ペレイラ・ラーゲのゴールで先制したが、後半