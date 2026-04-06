南極大陸は氷に閉ざされた厳しい環境ですが、かつては温帯や熱帯に属する気候が存在しており、植物が生い茂り多くの動物が生息していました。近年の地球温暖化によって南極大陸の氷が解けだしつつある中、「南極大陸の陸地が現れるとさまざまな鉱物資源が採掘しやすくなり、各国がそれを狙って地政学的な変化が生じる」と主張する論文が、科学誌のNature Climate Changeで発表されました。Emergence of Antarctic mineral resource