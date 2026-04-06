事故があったのは、高知市縄手町にあるマルナカ旭店の駐車場です。警察によりますと4月5日午後8時30分頃、駐車場内を西向きに進んでいた軽自動車が手押し車を押して歩いていた高知市井口町の中山千惠子さん（84）をはねました。中山さんは事故で転倒した際に頭を強く打ち、 すぐに高知市内の病院へ搬送されましたが、意識不明の重体となっています。警察は軽自動車を運転していた高知市の女性から話を聞くなどして、詳しい事故の状