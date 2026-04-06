見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第2週「灯（ともしび）の道」（第6回）が6日に放送され、直美（上坂）が盗難事件に巻き込まれてしまうと、ネット上には「直美を疑うのは最低！」「オヤジ最悪」「なんちゅう理不尽」などの声が相次いだ。【写真】怒りをあらわにする直美（上坂樹里）東京で暮らす直美は英語の勉強をしながら、給金の安いマッチ工場に