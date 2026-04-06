Boys be¤ÎÃÓÀîÐÒ´õÌï¡Ê17¡Ë¤¬¡¢3·î19Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤µ¤è¤Ê¤é¸ø±é¡Öepilogue¡Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¾¾ÃÝºÂ¡Á¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤é´èÄ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡Ö´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢ ¤È¤ì¤¿¤Æ´Ø¥¸¥å¡¼¥¹¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸å10»þ¡Ë¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ1Ç¯¤¬²á¤®¡Ö¾ð·Ê¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬º£¤Î²ÝÂê¡×¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î²ÝÂê¹îÉþ¤Ë¤âÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£¡½Âçºå¾¾